Санктуарий: История ведьмы (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Колдунью обвиняют в убийстве подростка, что приводит к настоящей охоте на ведьм. Американский мистический триллер в духе сериала «Большая маленькая ложь».



В тихом британском городке Санктуарий, где ведьмы веками соседствуют с обычными людьми, происходит трагическое событие с капитаном школьной футбольной команды, Дэном Уитхоллом. Подозрения падают на молодую ведьму Сару Фенн и ее дочь Харпер, которая поссорилась с молодым человеком накануне его гибели. Местные жители, уверенные в том, что это могло послужить мотивом для убийства, начинают жестокую охоту на мать и дочь.



Удастся ли Саре и Харпер доказать свою невиновность перед горожанами, узнаете в новом фэнтезийном триллере «Санктуарий: История ведьмы». Смотреть сериал онлайн 2024 года можно прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!



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