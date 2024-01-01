8.42024, Sanctuary: A Witch's Tale
Трилле�ры, Фэнтези18+
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Санктуарий: История ведьмы (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 1
- 18+43 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 7
Сюжет
Сотни лет ведьмы живут как признанные и священные члены сообщества в маленьком английском городке под названием Санктуарий. Но однажды местный подросток Дэн Уитхолл, капитан команды по регби и хулиган школы, погибает в результате несчастного случая на вечеринке. Его мать Эбигейл уверена, что в произошедшем виноваты ведьма Сара Фенн и ее дочь Харпер. Паранойя и подозрения раскалывают некогда тесное сообщество городка, приводя к ужасающим последствиям.
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Рейтинг
5.7 IMDb