Биография

Элейн Кэссиди — ирландская актриса, продюсер. Двукратный лауреат премии Irish Film and Television Awards. Удостоена награды Женевского кинофестиваля и имеет несколько номинаций на другие престижные премии. Родилась в Килкуле 31 декабря 1979 года. Мать Элейн работала парикмахером, а отец был госслужащим. Школьницей она играла в любительских спектаклях, а затем стала сниматься в телесериалах и фильмах. В фильмографии Элейн Кэссиди есть такие картины, как «Путешествие Фелиции» и «Затерянный мир» с Бобом Хоскинсом, «Дискосвиньи» с Киллианом Мерфи, «Другие» с Николь Кидман, «Бархатные пальчики», «Невинная ложь», «Лофт». Актриса снялась в сериалах «Остров Харпера», «Дамское счастье», «Без обид», «Открытие ведьм», «Санктуарий: История ведьмы».