Религиозная женщина с детьми выживает в старинном особняке. Испанский готический триллер с Николь Кидман в главной роли.



Фашистские захватчики покидают британский остров Джерси, пострадавший от военных действий. Одной из жительниц опустевшей территории является и Грэйс Стюарт — мать двух детей, которая надеется на скорейшее возвращение своего пропавшего без вести мужа-солдата. Семья живет в уединенном доме, откуда однажды бесследно исчезает вся прислуга. Грейс находит новых помощников, однако сразу после их появления в доме начинают происходить странные вещи. Женщина постоянно слышит голоса и звуки, не принадлежащие живым людям. Вскоре она понимает, что постепенно сходит с ума.



Какая страшная тайна скрывается за стенами старинного семейного особняка, узнаете в мистическом триллере «Другие». Фильм смотреть онлайн и без рекламы можно на видеосервисе Wink уже сейчас!

