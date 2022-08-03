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Другие (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.92001, The Others
Ужасы, Детектив99 мин18+

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О фильме

Религиозная женщина с детьми выживает в старинном особняке. Испанский готический триллер с Николь Кидман в главной роли.

Фашистские захватчики покидают британский остров Джерси, пострадавший от военных действий. Одной из жительниц опустевшей территории является и Грэйс Стюарт — мать двух детей, которая надеется на скорейшее возвращение своего пропавшего без вести мужа-солдата. Семья живет в уединенном доме, откуда однажды бесследно исчезает вся прислуга. Грейс находит новых помощников, однако сразу после их появления в доме начинают происходить странные вещи. Женщина постоянно слышит голоса и звуки, не принадлежащие живым людям. Вскоре она понимает, что постепенно сходит с ума.

Какая страшная тайна скрывается за стенами старинного семейного особняка, узнаете в мистическом триллере «Другие». Фильм смотреть онлайн и без рекламы можно на видеосервисе Wink уже сейчас!

Страна
США, Испания, Франция
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Другие»