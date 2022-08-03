Другие (фильм, 2001) смотреть онлайн
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О фильме
Религиозная женщина с детьми выживает в старинном особняке. Испанский готический триллер с Николь Кидман в главной роли.
Фашистские захватчики покидают британский остров Джерси, пострадавший от военных действий. Одной из жительниц опустевшей территории является и Грэйс Стюарт — мать двух детей, которая надеется на скорейшее возвращение своего пропавшего без вести мужа-солдата. Семья живет в уединенном доме, откуда однажды бесследно исчезает вся прислуга. Грейс находит новых помощников, однако сразу после их появления в доме начинают происходить странные вещи. Женщина постоянно слышит голоса и звуки, не принадлежащие живым людям. Вскоре она понимает, что постепенно сходит с ума.
Какая страшная тайна скрывается за стенами старинного семейного особняка, узнаете в мистическом триллере «Другие». Фильм смотреть онлайн и без рекламы можно на видеосервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
- ААРежиссёр
Алехандро
Аменабар
- Актриса
Николь
Кидман
- ФФАктриса
Финола
Флэнаган
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- АМАктриса
Алакина
Манн
- ДБАктёр
Джеймс
Бентли
- ЭСАктёр
Эрик
Сайкс
- ЭКАктриса
Элейн
Кэссиди
- РЭАктриса
Рене
Эшерсон
- ГРАктёр
Гордон
Рид
- КААктёр
Кит
Аллен
- ААСценарист
Алехандро
Аменабар
- ФБПродюсер
Фернандо
Бовайра
- ХЛПродюсер
Хосе
Луис Куэрда
- ПСПродюсер
Пак
Сон-мин
- Продюсер
Эдуардо
Чаперо-Джексон
- АНАктриса дубляжа
Анжелика
Неволина
- ЕТАктриса дубляжа
Елена
Терновая
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- Актёр дубляжа
Анатолий
Азо
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- СГХудожница
Соня
Гранде
- ЭГХудожник
Элли
Грифф
- БФХудожник
Бенхамин
Фернандес
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- ААКомпозитор
Алехандро
Аменабар