8.52024, Sanctuary: A Witch's Tale
Триллер, Фэнтези18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Санктуарий: История ведьмы (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
- 18+44 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 1
- 18+43 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Санктуарий: История ведьмы
Сезон 1 Серия 7
О сериале
Сотни лет ведьмы живут как признанные и священные члены сообщества в маленьком английском городке под названием Санктуарий. Но однажды местный подросток Дэн Уитхолл, капитан команды по регби и хулиган школы, погибает в результате несчастного случая на вечеринке. Его мать Эбигейл уверена, что в произошедшем виноваты ведьма Сара Фенн и ее дочь Харпер. Паранойя и подозрения раскалывают некогда тесное сообщество городка, приводя к ужасающим последствиям.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb