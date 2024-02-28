Санктуарий: История ведьмы. Сезон 1. Серия 5
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Сериалы
Санктуарий: История ведьмы
1-й сезон
5-я серия
8.52024, Sanctuary: A Witch's Tale
Триллер, Фэнтези18+
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Санктуарий: История ведьмы (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Сотни лет ведьмы живут как признанные и священные члены сообщества в маленьком английском городке под названием Санктуарий. Но однажды местный подросток Дэн Уитхолл, капитан команды по регби и хулиган школы, погибает в результате несчастного случая на вечеринке. Его мать Эбигейл уверена, что в произошедшем виноваты ведьма Сара Фенн и ее дочь Харпер. Паранойя и подозрения раскалывают некогда тесное сообщество городка, приводя к ужасающим последствиям.

Страна
США
Жанр
Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb