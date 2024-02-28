Сотни лет ведьмы живут как признанные и священные члены сообщества в маленьком английском городке под названием Санктуарий. Но однажды местный подросток Дэн Уитхолл, капитан команды по регби и хулиган школы, погибает в результате несчастного случая на вечеринке. Его мать Эбигейл уверена, что в произошедшем виноваты ведьма Сара Фенн и ее дочь Харпер. Паранойя и подозрения раскалывают некогда тесное сообщество городка, приводя к ужасающим последствиям.

