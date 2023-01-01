Санктуарий: История ведьмы (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Напряженный триллер с элементами фэнтези от создателей «Вызовите акушерку» и «Полдарка» о преследовании колдуньи, разворачивающемся в наши дни в небольшом городке. Не пропустите сериал «Санктуарий: История ведьмы» — 1 сезон 2024 года можно смотреть на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с доброй и отзывчивой женщиной Сарой Фенн, которая обладает удивительным магическим даром и использует его, чтобы помогать людям. Вместе с дочерью по имени Харпер она проживает в тихом городе Санктуарий, где ведьмы и люди живут в гармонии на протяжении многих веков. Местные жители уважают и ценят Сару за ее доброту и поддержку, которую она оказывает всем, кто к ней обращается. Однако их с дочерью спокойная жизнь нарушается после вечеринки, на которой погибает старшеклассник Дэн Уитхолл. Сначала его смерть кажется трагической случайностью, но вскоре становится ясно, что в этом происшествии замешана магия. Все подозрения тут же падают на Сару и Харпер, и в городе начинается настоящая охота на ведьм.



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