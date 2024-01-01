Санктуарий: История ведьмы. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Санктуарий: История ведьмы
1-й сезон
3-я серия
8.42024, Sanctuary: A Witch's Tale
Триллеры, Фэнтези18+
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Санктуарий: История ведьмы (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сотни лет ведьмы живут как признанные и священные члены сообщества в маленьком английском городке под названием Санктуарий. Но однажды местный подросток Дэн Уитхолл, капитан команды по регби и хулиган школы, погибает в результате несчастного случая на вечеринке. Его мать Эбигейл уверена, что в произошедшем виноваты ведьма Сара Фенн и ее дочь Харпер. Паранойя и подозрения раскалывают некогда тесное сообщество городка, приводя к ужасающим последствиям.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фэнтези, Триллеры

Рейтинг

5.7 IMDb