Вэнь Си становится призом бойцовского клуба, выигранным Сюй Чжэцином. После совместного побега они воссоединяются спустя годы, когда она расследует смерть своего брата-близнеца в компании GE, где он теперь работает. Сможет ли их прошлая связь сохраниться?

