Объятия темной ночью
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Объятия темной ночью
2024, Объятия темной ночью 1 сезон
Драма, Боевик18+
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Объятия темной ночью (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вэнь Си становится призом бойцовского клуба, выигранным Сюй Чжэцином. После совместного побега они воссоединяются спустя годы, когда она расследует смерть своего брата-близнеца в компании GE, где он теперь работает. Сможет ли их прошлая связь сохраниться?

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Драма, Триллер

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