Предатель (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+41 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+34 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+34 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+33 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+31 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+31 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+34 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+32 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Агент разведки расследует таинственное исчезновение самолета, на борту которого были его жена и дети. Напряженный триллер «Предатель» — сериал из Израиля о том, что даже самые близкие люди могут оказаться незнакомцами.
Пассажирский рейс, направлявшийся из Тель-Авива в Бангкок, бесследно исчезает прямо во время полета. Признаков взрыва, крушения или угона не обнаружено, а раскрытие тайны произошедшего становится приоритетом израильских спецслужб. К расследованию подключается Йонатан Георгий, агент Моссада, год назад потерявший зрение. На пропавшем самолете летели его супруга и трое детей, так что Георгий заинтересован в деле. Тем временем семьи пассажиров таинственного рейса начинают открывать пугающие тайны о своих исчезнувших близких.
Что произошло с самолетом на замом деле, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Предатель» в хорошем качестве на Wink.