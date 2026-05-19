Предатель (сериал, 2022) смотреть онлайн

Агент разведки расследует таинственное исчезновение самолета, на борту которого были его жена и дети. Напряженный триллер «Предатель» — сериал из Израиля о том, что даже самые близкие люди могут оказаться незнакомцами.



Пассажирский рейс, направлявшийся из Тель-Авива в Бангкок, бесследно исчезает прямо во время полета. Признаков взрыва, крушения или угона не обнаружено, а раскрытие тайны произошедшего становится приоритетом израильских спецслужб. К расследованию подключается Йонатан Георгий, агент Моссада, год назад потерявший зрение. На пропавшем самолете летели его супруга и трое детей, так что Георгий заинтересован в деле. Тем временем семьи пассажиров таинственного рейса начинают открывать пугающие тайны о своих исчезнувших близких.



Что произошло с самолетом на замом деле, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Предатель» в хорошем качестве на Wink.

