Предатель
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Сериалы
Предатель
8.12022, Traitor 1 сезон
Триллер, Драма18+

Предатель (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Агент разведки расследует таинственное исчезновение самолета, на борту которого были его жена и дети. Напряженный триллер «Предатель» — сериал из Израиля о том, что даже самые близкие люди могут оказаться незнакомцами.

Пассажирский рейс, направлявшийся из Тель-Авива в Бангкок, бесследно исчезает прямо во время полета. Признаков взрыва, крушения или угона не обнаружено, а раскрытие тайны произошедшего становится приоритетом израильских спецслужб. К расследованию подключается Йонатан Георгий, агент Моссада, год назад потерявший зрение. На пропавшем самолете летели его супруга и трое детей, так что Георгий заинтересован в деле. Тем временем семьи пассажиров таинственного рейса начинают открывать пугающие тайны о своих исчезнувших близких.

Что произошло с самолетом на замом деле, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Предатель» в хорошем качестве на Wink.

Страна
Израиль
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb