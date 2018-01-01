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Сериалы
Предатель
Актёры и съёмочная группа сериала «Предатель»

Актёры и съёмочная группа сериала «Предатель»

Режиссёры

Асаф Полонски

Асаф Полонски

Asaph Polonsky
Режиссёр

Актёры

Орна Банай

Орна Банай

Orna Banai
Актриса
Нив Султан

Нив Султан

Niv Sultan
Актриса
Ади Алон

Ади Алон

Adi Alon
Актёр
Оз Захави

Оз Захави

Oz Zehavi
Актёр
Офек Песах

Офек Песах

Ofek Pesach
Актёр

Сценаристы

Дэниэл Амсел

Дэниэл Амсел

Daniel Amsel
Сценарист
Рон Лешем

Рон Лешем

Ron Leshem
Сценарист
Амит Коэн

Амит Коэн

Amit Cohen
Сценарист

Монтажёры

Ор Бен Давид

Ор Бен Давид

Or Ben David
Монтажёр
Амир Уинклер

Амир Уинклер

Amir Winkler
Монтажёр