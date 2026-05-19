Пассажирский рейс, летящий из Тель-Авива в Индию, бесследно исчезает прямо в воздухе. Ни следов крушения, ни требований от угонщиков — ничего. На борту было 225 пассажиров, и кто-то из них может быть причастен к произошедшему. По мере того, как движется расследование, оставшиеся на земле семьи пропавших без вести начинают понимать, что они на самом деле не так уж хорошо знали своих родных и близких.

