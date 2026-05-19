Предатель. Сезон 1
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Предатель
1-й сезон

Предатель (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.12022, Traitor 8 серий
Триллер, Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пассажирский рейс, летящий из Тель-Авива в Индию, бесследно исчезает прямо в воздухе. Ни следов крушения, ни требований от угонщиков — ничего. На борту было 225 пассажиров, и кто-то из них может быть причастен к произошедшему. По мере того, как движется расследование, оставшиеся на земле семьи пропавших без вести начинают понимать, что они на самом деле не так уж хорошо знали своих родных и близких.

Страна
Израиль
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb