Предатель (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+41 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+34 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+34 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+33 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+31 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+31 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+34 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+32 мин
Предатель
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Пассажирский рейс, летящий из Тель-Авива в Индию, бесследно исчезает прямо в воздухе. Ни следов крушения, ни требований от угонщиков — ничего. На борту было 225 пассажиров, и кто-то из них может быть причастен к произошедшему. По мере того, как движется расследование, оставшиеся на земле семьи пропавших без вести начинают понимать, что они на самом деле не так уж хорошо знали своих родных и близких.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb