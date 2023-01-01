Сюжет

Бельгийский драматический сериал о женщине, обвиненной в двойном убийстве, и присяжных, которым необходимо решить ее судьбу. Жизнь уважаемой школьной директрисы Фрай Палмерс меняется в одночасье. Ее подозревают сразу в двух убийствах — лучшей подруги 20 лет назад и собственной дочери в наши дни. Прямых улик у обвинения нет, а главный свидетель, муж Фрай, ведет себя очень подозрительно. В ходе суда представители защиты будут пытаться уличить оппонентов в подтасовке фактов, но самое главное — смогут ли присяжные разобраться, где правда, а где ложь. Могут ли вообще 12 обычных граждан, у каждого из которых свой багаж психологических проблем, быть непредвзятыми и выступать последней инстанцией в решении столь сложных вопросов? Ответ подскажет судебная драма «Двенадцать» — сериал 2019 смотреть онлайн можно на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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