Двенадцать. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Двенадцать
1-й сезон
10-я серия
7.92019, De Twaalf
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Двенадцать (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бельгийский драматический сериал о женщине, обвиненной в двойном убийстве, и присяжных, которым необходимо решить ее судьбу. Жизнь уважаемой школьной директрисы Фрай Палмерс меняется в одночасье. Ее подозревают сразу в двух убийствах — лучшей подруги 20 лет назад и собственной дочери в наши дни. Прямых улик у обвинения нет, а главный свидетель, муж Фрай, ведет себя очень подозрительно. В ходе суда представители защиты будут пытаться уличить оппонентов в подтасовке фактов, но самое главное — смогут ли присяжные разобраться, где правда, а где ложь. Могут ли вообще 12 обычных граждан, у каждого из которых свой багаж психологических проблем, быть непредвзятыми и выступать последней инстанцией в решении столь сложных вопросов? Ответ подскажет судебная драма «Двенадцать» — сериал 2019 смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Бельгия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb