Перевал (сериал, 2018) смотреть онлайн

После того, как на границе между Германией и Австрией находят труп мужчины, в расследовании убийства приходится участвовать следователям сразу двух стран. Детектив «Перевал» — сериал о поисках маньяка, вдохновленный знаменитым «Мостом».



В Альпах, прямо на австрийско-германской границе, находят тело мужчины. Оказавшийся на месте преступления австрийский детектив Гедеон Винтер с удовольствием бы предоставил расследование своим немецким коллегам, однако формально труп расположен на территории сразу двух стран. Поэтому Винтеру приходится объединить усилия с Элли Стокер, следовательницей из Германии, для которой это дело может оказаться ключевым в карьере. Вскоре становится известно и о новых жертвах загадочного маньяка, и полиция приходит к выводу, что убийства для него — способ возмездия.



Чем закончится охота на убийцу, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Перевал» на Wink.

