Перевал
Актёры и съёмочная группа сериала «Перевал»

Актёры и съёмочная группа сериала «Перевал»

Режиссёры

Томас В. Киннаст

Thomas W. Kiennast
Режиссёр
Сирил Босс

Cyrill Boss
Режиссёр
Филипп Штеннерт

Philipp Stennert
Режиссёр

Актёры

Лукас Грегорович

Lukas Gregorowicz
Актёр
Рони Герман

Rony Herman
Актёр
Кристиан Бауманн

Christian Baumann
Актёр
Маттиас Хак

Matthias Hack
Актёр
Франц Хартвиг

Franz Hartwig
Актёр

Сценаристы

Филипп Штеннерт

Philipp Stennert
Сценарист
Сирил Босс

Cyrill Boss
Сценарист
Роберт Бухшвентер

Robert Buchschwenter
Сценарист
Сенад Халибасик

Senad Halilbasic
Сценарист

Продюсеры

Квирин Шмидт

Quirin Schmidt
Продюсер
Квирин Берг

Quirin Berg
Продюсер
Макс Видеман

Max Wiedemann
Продюсер
Йорг Заремба

Jörg Zaremba
Продюсер

Художники

Карина Кавег

Carina Cavegn
Художник
Томас Олах

Thomas Oláh
Художник
Хайке Ланге

Heike Lange
Художник
Бертрам Рейтер

Bertram Reiter
Художник

Композиторы

Маркус Кинцль

Markus Kienzl
Композитор
Джейкоб Ши

Jacob Shea
Композитор
Матиас Якишич

Matthias Jakisic
Композитор