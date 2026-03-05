Перевал (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
После того, как на границе между Германией и Австрией находят труп мужчины, в расследовании убийства приходится участвовать следователям сразу двух стран. Детектив «Перевал» — сериал о поисках маньяка, вдохновленный знаменитым «Мостом».
В Альпах, прямо на австрийско-германской границе, находят тело мужчины. Оказавшийся на месте преступления австрийский детектив Гедеон Винтер с удовольствием бы предоставил расследование своим немецким коллегам, однако формально труп расположен на территории сразу двух стран. Поэтому Винтеру приходится объединить усилия с Элли Стокер, следовательницей из Германии, для которой это дело может оказаться ключевым в карьере. Вскоре становится известно и о новых жертвах загадочного маньяка, и полиция приходит к выводу, что убийства для него — способ возмездия.
Рейтинг
