Бывшая жена (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Что делать, если мужчина решил начать новую жизнь, но бывшая не отпускает? Встречайте Селин Бакенс, известную по хиту «Бриджертоны» и фильму Стивена Спилберга «Боевой конь», в британском триллере «Бывшая жена» — сериал доступен на видеосервисе Wink по подписке Amediateka!



Джек и Джен были вместе больше двадцати лет, но так и не смогли завести детей. Когда Джек узнает, что молоденькая Таша забеременела от него, то разводится с женой, чтобы создать новую семью. После рождения малыша Таша все чаще чувствует себя чужой даже дома: она повсюду ощущает тень бывшей жены Джека и мучается навязчивыми подозрениями. Вскоре жизнь молодой мамы превращается в постоянную борьбу: каждый новый день приносит все больше тревоги и беспокойства.



Неужели Джек не может позаботиться о безопасности матери своего ребенка? Скорее включайте драму-детектив о любви, предательстве и мести, финал которой точно вас удивит — смотреть сериал «Бывшая жена» (2022) по подписке Amediateka можно в онлайн-кинотеатре Wink!



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