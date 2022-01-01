Бывшая жена (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Кажется, что молодой семье с ребенком мешает бывшая жена мужа, но источник их проблем оказывается вовсе не таким очевидным. О печальной семейной динамике расскажет триллер «Бывшая жена», 1 сезон которого можно смотреть онлайн в подписке Amediateka на Wink.



Таша — уже вторая жена Джека. Ради нее он бросил свою прошлую супругу Джен, с которой он провел в браке 20 лет, но так и не смог завести детей. А вот с Ташей у него уже есть дочка, которой еще не исполнилось даже года. Тем не менее Джен не исчезла из жизни бывшего супруга: она стала крестной ребенка его сестры и регулярно заглядывает в гости к Таше и Джеку. Чувствуя угрозу со стороны Джен, Таша начинает выдвигать жесткие требования к мужу, стремясь свести его общение с бывшей к минимуму. Отношения в семья накаляются, и без жертв в конфликте может уже не обойтись.



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