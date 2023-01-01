Бывшая жена (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Таша и Джен объединяют усилия, чтобы дать отпор Джеку, досрочно вышедшему на свободу. Прошлое преследует героинь в многосерийном триллере «Бывшая жена», 2 сезон которого вы можете найти в подписке Amediateka на Wink.



Действие продолжения драматического триллера о нездоровых семейных отношениях происходит через т�ри года после трагического финала первого сезона. Таша с маленькой дочерью Эмили уехали на Кипр, где живут под новыми именами, и не собираются возвращаться к старой жизни. У Джен на носу свадьба, и ее почти перестали терзать воспоминания о пережитом. Однажды обе они узнают, что что Джек оказался на свободе раньше срока. Теперь его главная цель — найти и забрать Эмили.



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