Бывшая жена. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Бывшая жена
2-й сезон
3-я серия
8.32022, The Ex-Wife
Триллеры, Драмы18+
В жизни Таши все идеально, кроме одного: бывшая супруга ее мужа не хочет оставлять его в покое. Драматический триллер по одноименному роману
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Бывшая жена (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Таша и Джен объединяют усилия, чтобы дать отпор Джеку, досрочно вышедшему на свободу. Прошлое преследует героинь в многосерийном триллере «Бывшая жена», 2 сезон которого вы можете найти в подписке Amediateka на Wink.

Действие продолжения драматического триллера о нездоровых семейных отношениях происходит через три года после трагического финала первого сезона. Таша с маленькой дочерью Эмили уехали на Кипр, где живут под новыми именами, и не собираются возвращаться к старой жизни. У Джен на носу свадьба, и ее почти перестали терзать воспоминания о пережитом. Однажды обе они узнают, что что Джек оказался на свободе раньше срока. Теперь его главная цель — найти и забрать Эмили.

Узнайте, что предпримут героини теперь: смотрите 2 сезон сериала «Бывшая жена» в подписке Amediateka на Wink.

Сериал Бывшая жена 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb