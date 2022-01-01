Бывшая жена. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Бывшая жена
1-й сезон
2-я серия
8.32022, The Ex-Wife
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Бывшая жена (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Навязчивая бывшая сводит молодую маму с ума. Звезда сериала «Новый Амстердам» Джанет Монтгомери в психологическом триллере с непредсказуемой развязкой. Не пропустите мини-сериал «Бывшая жена». Смотрите 1 сезон сериала «Бывшая жена» в подписке Amediateka на Wink!

В первом сезоне вы познакомитесь с Джен, которая в одночасье теряет смысл жизни: после 20 лет брака ее муж Джек уходит к молоденькой девушке, ведь она смогла забеременеть. Вскоре будни Таши, второй жены Джека, превращаются в кошмар: Джен постоянно оказывается где-то рядом и не дает бывшему даже шанса начать новую жизнь без нее. Таша взволнована и пытается разгадать, почему эта женщина преследует их семью. Но молодая мама даже не подозревает, кого ей на самом деле стоит опасаться…

Не терпится разгадать, что за страсти кипят в этом любовном треугольнике? Смотрите 1 сезон сериала «Бывшая жена» в подписке Amediateka на Wink!

Сериал Бывшая жена 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb