Сверхспособности
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Сверхспособности (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Powers 2 сезона
Фантастика, Триллеры18+

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Сюжет

Сюжет сериала разворачивается в мире, где супергерои живут среди обычных людей. Сотрудники убойного отдела Кристиан Уокер и Дина Пилгрим занимаются защитой простых людей от преступников со сверхспособностями и расследуют дела, в которых замешаны эти супергерои.

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