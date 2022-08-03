Сюжет сериала разворачивается в мире, где супергерои живут среди обычных людей. Сотрудники убойного отдела Кристиан Уокер и Дина Пилгрим занимаются защитой простых людей от преступников со сверхспособностями и расследуют дела, в которых замешаны эти супергерои.

