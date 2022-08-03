Сверхспособности. Сезон 1. Серия 1
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Сверхспособности (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.12015, Powers
Фантастика, Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Сюжет сериала разворачивается в мире, где супергерои живут среди обычных людей. Сотрудники убойного отдела Кристиан Уокер и Дина Пилгрим занимаются защитой простых людей от преступников со сверхспособностями и расследуют дела, в которых замешаны эти супергерои.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb