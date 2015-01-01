Сверхспособности. Сезон 1. Серия 10
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Сверхспособности (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2015, Powers
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сюжет сериала разворачивается в мире, где супергерои живут среди обычных людей. Сотрудники убойного отдела Кристиан Уокер и Дина Пилгрим занимаются защитой простых людей от преступников со сверхспособностями и расследуют дела, в которых замешаны эти супергерои.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

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