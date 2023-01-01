Тихая гавань (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сюжет

«Тихая гавань» — сериал 2025 года от автора «Озарка» Марка Уильмса. Не пропустите напряженный триллер про двух друзей-хакеров с актерами из «Игры престолов» Алфи Алленом и Джеком Глисоном.



Хакеры Тобиас и Марко мечтают стать миллионерами, но пока что их источник дохода — это сомнительные взломы и мелкие мошеннические схемы. Слоан и Фаррелл — члены ирландской мафии, которые хотят использовать Роттердам, один из крупнейших морских портов Европы, для своих темных дел. Вскоре преступники обращаются к Тобиасу и Марко с просьбой о помощи: им необходимо взломать сложную систему безопасности порта, чтобы тайно провозить крупные партии запрещенных веществ. Несмотря на привлекательность предложения, легкость выполнения задуманного вызывает сомнения. Постепенно друзья погружаются в мир криминала, где каждая ошибка может стат�ь фатальной.



Стремление к богатству может затмить разум и привести к катастрофе. Чтобы узнать о судьбе двух друзей, смотрите сериал «Тихая гавань» в подписке Amediateka на Wink.



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