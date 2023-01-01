Тихая гавань (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

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Мелкие мошенники заключают сделку с ирландской мафией в надежде стать миллионерами. Не пропустите напряженный детективный триллер 2025 года — смотрите сериал «Тихая гавань», 1 сезон которого доступен в подписке Amediateka в онлайн-кинотеатре Wink.



В первом сезоне зрители познакомятся с Тобиасом и Марко, мошенниками и взломщиками баз данных, которые хотят вырваться из бедности и вершить великие дела. Вскоре друзьям-хакерам предстоит встреча с ирландской мафией, которая убедит их участвовать в реализации опасного плана. Фаррелл и его сестра Слоан хотят организовать перевозку запрещенных веществ в Голландию, а для этого им нужно взломать систему безопасности одного из главных портов Европы.



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