Тихая гавань (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Тобиас и Марко, двое друзей-хакеров, мечтают стать миллионерами, но пока промышляют лишь взломами баз данных и мелким мошенничеством. Парням выпадает шанс разбогатеть, когда представители ирландской мафии просят помочь им со взломом системы безопасности, чтобы незаметно завозить в Нидерланды гигантские партии запрещенных веществ.



Сериал Тихая гавань 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.