Тихая гавань. Сезон 1. Серия 7
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Тихая гавань
1-й сезон
7-я серия

Тихая гавань (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.42025, Safe Harbor
Триллеры18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Тобиас и Марко, двое друзей-хакеров, мечтают стать миллионерами, но пока промышляют лишь взломами баз данных и мелким мошенничеством. Парням выпадает шанс разбогатеть, когда представители ирландской мафии просят помочь им со взломом системы безопасности, чтобы незаметно завозить в Нидерланды гигантские партии запрещенных веществ.

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