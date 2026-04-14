Письмо Деду Морозу
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Свои
5-й сезон
Письмо Деду Морозу
8.72021, Письмо Деду Морозу
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 99 смотреть онлайн

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О сериале

Первоклассник Вася Кукушкин пишет странное письмо Деду Морозу с просьбой подарить ему настоящий пистолет, чтобы защитить маму. Письмо получает в руки родной отец Васи - Морозов, работающий в актерском агентстве. Конечно, он спешит спасти сына и бывшую жену.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»