Первоклассник Вася Кукушкин пишет странное письмо Деду Морозу с просьбой подарить ему настоящий пистолет, чтобы защитить маму. Письмо получает в руки родной отец Васи - Морозов, работающий в актерском агентстве. Конечно, он спешит спасти сына и бывшую жену.

