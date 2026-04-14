Метелица спасает Михаила Корягина от суицида. Он хотел прыгнуть с моста, никак не мог пережить смерть своей жены. Утром Метелица узнает, что ее усилия были напрасны. Корягин все-таки прыгнул. По соцсетям разлетается видео: Метелица разговаривает с Корягиным на мосту. Автор видео обвиняет Метелицу в непрофессионализме.

