Нет прощения
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Нет прощения
8.72021, Нет прощения
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 74 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Метелица спасает Михаила Корягина от суицида. Он хотел прыгнуть с моста, никак не мог пережить смерть своей жены. Утром Метелица узнает, что ее усилия были напрасны. Корягин все-таки прыгнул. По соцсетям разлетается видео: Метелица разговаривает с Корягиным на мосту. Автор видео обвиняет Метелицу в непрофессионализме.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»