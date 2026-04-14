Агата Цаплина уже пять лет мечтает найти убийцу своей матери. Она запомнила, что на его руке есть огромный шрам. И вот этот человек приходит к ней на работу. В магазин мужской одежды. Девушка решает проследить за ним, чтоб узнать его адрес. И погибает.

