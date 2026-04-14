Человек со шрамом
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Человек со шрамом
8.72021, Человек со шрамом
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 90 смотреть онлайн

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О сериале

Агата Цаплина уже пять лет мечтает найти убийцу своей матери. Она запомнила, что на его руке есть огромный шрам. И вот этот человек приходит к ней на работу. В магазин мужской одежды. Девушка решает проследить за ним, чтоб узнать его адрес. И погибает.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»