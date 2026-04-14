Конек-Горбунок
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Конек-Горбунок
8.72021, Конек-Горбунок
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 97 смотреть онлайн

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О сериале

Накануне Нового года Литвинов и Фазик отправляются в небольшую командировку в пригород, чтобы расследовать странное убийство сторожа местного ДК. Ситуация усугубляется тем, что в ДК потоком идут детские представления.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»