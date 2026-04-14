Жертва обстоятельств
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Жертва обстоятельств
8.72021, Жертва обстоятельств
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 95 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Жестоко убит Виктор Горелов. Он год как освободился из тюрьмы и работал сторожем на складе. У Виктора не было врагов. Он жил тихо и спокойно. Сыщикам удается приблизиться к убийце Горелова, когда они находят арендованный Гореловым гараж.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»