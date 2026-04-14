Жестоко убит Виктор Горелов. Он год как освободился из тюрьмы и работал сторожем на складе. У Виктора не было врагов. Он жил тихо и спокойно. Сыщикам удается приблизиться к убийце Горелова, когда они находят арендованный Гореловым гараж.

