Амнезия
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Амнезия
8.72021, Амнезия
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 59 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Неизвестный оглушает стажера Фазика ударом по голове, после чего тот на время теряет память. Расследуя это бытовое преступление, Литвинов выходит на банду отморозков.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»