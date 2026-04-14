Причинять добро
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Причинять добро
8.72021, Причинять добро
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 73 смотреть онлайн

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О сериале

Чудовищное преступление совершено в небольшом поселке под Петербургом. В заброшенном гараже найдено тело девушки, прикованное на цепь. Родители Альбины убиты горем и говорят, что не видели ее давно. Но показания свидетелей говорят о том, что Альбина недавно приехала из города и заходила в родной дом.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»