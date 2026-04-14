Чудовищное преступление совершено в небольшом поселке под Петербургом. В заброшенном гараже найдено тело девушки, прикованное на цепь. Родители Альбины убиты горем и говорят, что не видели ее давно. Но показания свидетелей говорят о том, что Альбина недавно приехала из города и заходила в родной дом.

