Литвинов и Фазик расследуют убийство айтишника Егора Марцинкевича. Периодически Верочка обращалась к нему за помощью по рабочим вопросам. Егор перед смертью отправил ей сообщение, что если он умрет, то виноват в этом будет криминальный авторитет Филатов.

