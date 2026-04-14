Свои расследуют убийство художницы Регины Потемкиной. Женщине перебили горло ребром ладони, когда она занималась йогой в парке. Сыщики считают, что убийца должен обладать определенными навыками. Любовник Регины - бывший десантник и вполне мог справиться с хрупкой женщиной.

