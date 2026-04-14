Штрихи к портрету
Wink
Сериалы
Свои
5-й сезон
Штрихи к портрету
8.72021, Штрихи к портрету
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 64 смотреть онлайн

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О сериале

Свои расследуют убийство художницы Регины Потемкиной. Женщине перебили горло ребром ладони, когда она занималась йогой в парке. Сыщики считают, что убийца должен обладать определенными навыками. Любовник Регины - бывший десантник и вполне мог справиться с хрупкой женщиной.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»