Бес калорий
Wink
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Свои
5-й сезон
Бес калорий
8.72021, Бес калорий
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 55 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

В клинике лечебного голодания «Бес калорий» произошла трагедия. Убита пациентка Зоя Мячикова. СВОИ устанавливают, что преступник - кто-то из обитателей клиники.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»