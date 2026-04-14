На турбазе находят записки с угрозами. Некто сообщает, что будут новые жертвы. «Невеста снова умрет». Месяц назад на этой турбазе жених зарезал свою невесту. И казалось, что дело раскрыто. Кто пишет эти письма и какую цель он преследует? И как защитить людей, если письма приходят от маньяка?

