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Свои
5-й сезон
Медовый месяц
8.72021, Медовый месяц
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 60 смотреть онлайн

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О сериале

На турбазе находят записки с угрозами. Некто сообщает, что будут новые жертвы. «Невеста снова умрет». Месяц назад на этой турбазе жених зарезал свою невесту. И казалось, что дело раскрыто. Кто пишет эти письма и какую цель он преследует? И как защитить людей, если письма приходят от маньяка?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»