В зимнем парке находят тело бомжа. Его кто-то зарезал. Довольно быстро выясняется, что убитый - известный молодой художник, акционист, и в парке он делал новую инсталляцию. Чтоб произвести впечатление на свою возлюбленную. Вот только у возлюбленной есть муж.

