Апофеоз труда
Wink
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Свои
5-й сезон
Апофеоз труда
8.72021, Апофеоз труда
Детектив18+
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Свои (сериал, 2021) сезон 5 серия 68 смотреть онлайн

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О сериале

В зимнем парке находят тело бомжа. Его кто-то зарезал. Довольно быстро выясняется, что убитый - известный молодой художник, акционист, и в парке он делал новую инсталляцию. Чтоб произвести впечатление на свою возлюбленную. Вот только у возлюбленной есть муж.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»