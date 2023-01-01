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Свои
4-й сезон

Свои (сериал, 2021) сезон 4 смотреть онлайн

8.82021, Свои. Сезон 4 64 серии
Детективы18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Команда уникальных специалистов продолжает раскрывать тайны: смотрите «Свои» — 4 сезон детективного сериала онлайн есть на платформе Wink.

«Своим» вновь придется попотеть: дела, которые получает спецотдел, становятся все запутаннее. Авторитетный адвокат убит в соответствии с сюжетом одного из рисунков его жены — совпадение или чей-то злой умысел? Секретаршу находят мертвой в закрытой комнате — а точно ли это самоубийство? Здоровая как бык пенсионерка погибает во время дыхательной гимнастики — трагическая случайность?

Смогут ли сотрудники СК и ФСБ, специалисты по медицине, психологии и потустороннему миру разобраться во всех этих странностях? 4 сезон сериала об отряде профессионалов, способных на все — смотреть «СВОИ» можно онлайн на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»