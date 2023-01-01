Биография

Олег Жилин – российский актер кино и театра. Родился в городе Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург) 2 февраля 1971 года. С детства интересовался искусством и мечтал о работе в театре. Получив среднее образование, подал документы в СПбГАТИ. Окончив вуз в 1996 году, получил работу труппе театра «Комедианты», на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Олега Жилина. За годы работы появился в таких постановках, как «Поминальная молитва», «Компромисс», и множестве других. Свою частную жизнь Жилин предпочитает не комментировать, однако не скрывает, что состоит в отношениях. О наличии у пары детей ничего не известно. Впервые появился на экране, исполнив эпизодическую роль в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей», вышедшем в 1998 году. За следующие годы появился еще в нескольких проектах, однако также только в небольших или эпизодических ролях. Известность принес Олегу Жилину сериал «Летучий отряд», вышедший на экраны в 2009 году, в котором актеру досталась одна из главных ролей. Также аудитория знает Жилина по таким фильмам и сериалам, как «Свои», «Испанец», «Тайны и ложь». Всего в послужном списке актера более полусотни ролей в кино, также несколько раз пробовал себя в качестве режиссера.