Свои (сериал, 2025) сезон 7 смотреть онлайн

Группа экспертов вновь берет на себя тяжелые расследования, с которыми могут справиться лишь лучшие специалисты в своей сфере. Об их насыщенных буднях расскажет детектив «Свои». 7 сезон сериала Пятого канала



В седьмом сезоне приключения элитной межведомственной группы продолжаются. Ее участники каждый день сталкиваются с опасными ситуациями и неразрешимыми загадками, пытаясь не отвлекаться на личные дела. Гриша мечтает о работе оперативника, но его методы профайлинга оставляют желать лучшего. Гениус решает овладеть искусством гипноза, к неудовольствию своей напарницы Алисы. Ольга Метелица пытается отключиться от бесконечного потока информации, но попадает в ловушку.



Чтобы увидеть, как герои будут справляться с этими и другими вызовами, включайте детектив «Свои». 7 сезон


