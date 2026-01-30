Свои. Сезон 7
Wink
Сериалы
Свои
7-й сезон

Свои (сериал, 2025) сезон 7 смотреть онлайн

8.72025, Свои. Сезон 7 81 серия
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон

О сериале

Группа экспертов вновь берет на себя тяжелые расследования, с которыми могут справиться лишь лучшие специалисты в своей сфере. Об их насыщенных буднях расскажет детектив «Свои». 7 сезон сериала Пятого канала вы найдете на Wink.

В седьмом сезоне приключения элитной межведомственной группы продолжаются. Ее участники каждый день сталкиваются с опасными ситуациями и неразрешимыми загадками, пытаясь не отвлекаться на личные дела. Гриша мечтает о работе оперативника, но его методы профайлинга оставляют желать лучшего. Гениус решает овладеть искусством гипноза, к неудовольствию своей напарницы Алисы. Ольга Метелица пытается отключиться от бесконечного потока информации, но попадает в ловушку.

Чтобы увидеть, как герои будут справляться с этими и другими вызовами, включайте детектив «Свои». 7 сезон смотреть можно на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»