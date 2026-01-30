Ловелас
Wink
Сериалы
Свои
7-й сезон
Ловелас
8.72025, Ловелас
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 31 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Убит рок-музыкант Денис Кречетов, циничный разрушитель женских сердец. Желать смерти ловеласа могли несколько брошенных им девушек. Но почерк убийства указывает на исполнителя - мужчину…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»