Неслучайные случайности
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Свои
7-й сезон
Неслучайные случайности
8.72025, Неслучайные случайности
Детектив18+
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Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 36 смотреть онлайн

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О сериале

На загородной трассе убит студент Семен Хворостов. Свои начинают расследование преступления, в котором обвиняют их самих. Тело Хворостова было выброшено из микроавтобуса с логотипом МРГ.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»