Лиза Франчук страдает сложной фобией и боится толпы и открытых пространств. Обычно она не выходит из своей квартиры, а тут пропадает. Поиски затруднены тем, что Лиза - закрытый человек и почти ни с кем не общается. Но находится сосед, который следил за девушкой. Осталось понять, связано ли ее исчезновение с этим странным соседом.

