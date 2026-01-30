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Свои
7-й сезон
Дезинфекция
8.72025, Дезинфекция
Детектив18+
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Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 20 смотреть онлайн

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О сериале

Лиза Франчук страдает сложной фобией и боится толпы и открытых пространств. Обычно она не выходит из своей квартиры, а тут пропадает. Поиски затруднены тем, что Лиза - закрытый человек и почти ни с кем не общается. Но находится сосед, который следил за девушкой. Осталось понять, связано ли ее исчезновение с этим странным соседом.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»