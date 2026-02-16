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Свои
7-й сезон
Царь
8.72025, Царь
Детектив18+
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Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 69 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Убит аниматор Артур Трофимов. Его профессиональный образ -императора Петра Первого - заставляет сыщиков погрузиться в поистине дворцовые интриги: с изменами, подлогом и шантажом…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»