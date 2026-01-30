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Свои
7-й сезон
Револьвер
8.72025, Револьвер
Детектив18+
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Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 59 смотреть онлайн

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О сериале

Таксист Игорь Ложкин убит из револьвера 19 века. Сыщики узнают, что у Ложкина была замужняя любовница и что недавно он продал свою квартиру. Осталось выяснить, откуда на месте преступления появилось старинное оружие.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»